Інфлюенсерка Розі Гантінгтон-Вайтлі майстерно продемонструвала, як зі звичайної сорочки та спідниці можна створити елегантний аутфіт. Стримані кольори, мінімалістичний крій та стильні золотисті аксесуари – основа її нарядів.

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"Експериментальна мода – це не про Розі, вона завжди обирає класику. Вона знає, як подати себе, вона королева повсякденного стилю", – йшлося у виданні Glamour про інфлюенсерку.

Поціновувачі її стилю знають, що від неї не варто очікувати супертрендових речей, гламурних, андрогінних чи еклектичних образів. Розі вже багато років віддана класиці, яка їй надзвичайно личить.

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Аутфіт Розі Гантінгтон-Вайтлі

Зазвичай свої бездоганні образи супермодель публікує на тлі стін у своєму особняку, втім для нового кадру Розі обрала парк. Вона сіла на спинку лавки та окрім процесу нанесення макіяжу засобами зі своєї лінійки Rose Inc, показала 13-мільйонній аудиторії чарівний look.

Красуня одягнула подовжену сорочку сірувато-білого кольору з підкоченими рукавами та розщепнутими верхніми ґудзиками. На низ вона одягнула розслаблену спідницю довжини міді. Образ знаменитості доповнювали туфлі-човники кремового відтінку.

Розі розпустила випрямлене волосся та зробила на обличчі ніжний макіяж. Вона намалювала повіки світло-коричневими тінями, а губи улюбленою матовою помадою. Довершили образ знаменитості мінімалістичні сережки та золотий перстень.



Стильний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму інфлюенсерки