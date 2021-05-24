Розі Гантінгтон-Вайтлі прославилася бездоганним вмінням одягатися та грамотно підбирати речі в класичному стилі. Окрім цього, модель любить міксувати базу з трендами, тож для кожного свого аутфіту підбирає сумки з останніх колекцій чи окремі елементи гардеробу.

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Інфлюенсерка є палкою прихильницею бренду Bottega Veneta. Часто білявка одягала взуття італійської марки для прогулянок чи світських виходів, втім на початку березня вона презентувала власну колаборацію із взуттєвим брендом Gia Couture Firenze. Тепер Розі Гантінгтон-Вайтлі обирає до своїх образів взуття з власної колекції.

Вся колекція складається з сабо, босоніжок на підборах з квадратним носком і сандалій на плоскому ходу. Босоніжки коштують 16 500 гривень, сабо – 19 500 гривень, а сандалії – 15 тисяч гривень.

У серії нових кадрів Розі скористалася своїм улюбленим дзеркалом у гардеробній та показала 10 бездоганних літніх образів, які легко повторити.

Дружина Джейсона Стетхема зав’язала волосся в пучок та одягнула чорні сонцезахисні окуляри півмісяці. Розі приміряла бежеву сукню-сорочку, шкіряну сорочку з мініспідницею, білу трикотажну сукню з одним рукавом, плаття на бретелях з глибоким розрізом, білий подовжений жакет з шкіряними штанами та коричневу сукню з коміром.

До кожного образу інфлюенсерка підбирала різні сумки. Перед дзеркалом Розі показала коричневий, білий, світло-голубий та бежевий клатчі, які вдало вписалися в її аутфіти створені з пастельних кольорів.

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