Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалася ідеальним монохромним образом: розкішне фото

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі обожнює лаконічне вбрання у класичних кольорах. Знаменитість підкорила мережу новим монохромним образом, який ідеально підійде для літніх прогулянок чи вечірок.
Відома модниця Розі Гантінгтон-Вайтлі є однією з найпопулярніших fashion-інфлюенсерок. Для багатьох модель є натхненням, тож за її кожною новою світлиною у стильному вбранні в інстаграмі слідкує понад 12 мільйонів користувачів.
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Маникенниця часто любить показувати нові streetstyle-образи за допомогою серії знімків, зроблених вдома біля дзеркала. Цього разу зірка також зробила домашній кадр. Розі опублікувала у своєму інстаграмі стриманий та лаконічний образ, який їй неабияк личить.
Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі
Знаменитість одягнула чорний топ, який вдало підкреслював її пишний бюст і тонку талію. Зверху вона приміряла подовжений жакет чорного кольору. Образ довершили обтислі лосини та чорні кросівки.
Цього року інфлюенсери віддають перевагу зручним та практичним речам, серед яких – лосини, які повернулися в гардероби з новим розмахом.
Волосся Розі заплела в пучок та довершила аутфіт чорними окулярами півмісяцями. Зараз в тренді сумки-хобо, що нагадують півмісяць, тому й форма таких окулярів особливо популярна.
Розкішний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму
Стильні образи інфлюенсерки
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