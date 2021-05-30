Відома модниця Розі Гантінгтон-Вайтлі є однією з найпопулярніших fashion-інфлюенсерок. Для багатьох модель є натхненням, тож за її кожною новою світлиною у стильному вбранні в інстаграмі слідкує понад 12 мільйонів користувачів.

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Маникенниця часто любить показувати нові streetstyle-образи за допомогою серії знімків, зроблених вдома біля дзеркала. Цього разу зірка також зробила домашній кадр. Розі опублікувала у своєму інстаграмі стриманий та лаконічний образ, який їй неабияк личить.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Знаменитість одягнула чорний топ, який вдало підкреслював її пишний бюст і тонку талію. Зверху вона приміряла подовжений жакет чорного кольору. Образ довершили обтислі лосини та чорні кросівки.

Цього року інфлюенсери віддають перевагу зручним та практичним речам, серед яких – лосини, які повернулися в гардероби з новим розмахом.

Волосся Розі заплела в пучок та довершила аутфіт чорними окулярами півмісяцями. Зараз в тренді сумки-хобо, що нагадують півмісяць, тому й форма таких окулярів особливо популярна.



Розкішний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму

Стильні образи інфлюенсерки