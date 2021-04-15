Розі Гантінгтон-Вайтлі підкорила мережу шкіряним персиковим тренчем: стильні кадри

Супермодель і дружина Джейсона Стейтема Розі Гантінгтон-Вайтлі вже декілька днів демонструє в мережі бездоганні образи. Вона встигла вразити прихильників червоним шкіряним і довгим молочним тренчем, а тепер вона продемонструвала бездоганний персиковий тренчкот, від якого неможливо відвести погляд.

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі може похизуватися чималою колекцією вбрання. Білявка добре знається на трендах, тож на власному прикладі показує, що бездоганного образу потрібно прикласти не так вже й багато зусиль.

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Інфлюенсерка любить класичне вбрання, тож вкрай рідко одягається у стиль кежуал. У її гардеробі переважають жакети, штани палаццо, спідниці-олівці, штанні костюми та елегантні тренчі.

Не дивлячись на теплу погоду, яка нас чекає зовсім скоро, тренчем все одно варто запастися. По-перше, цей верхній одяг не є настільки теплим, щоб у ньому нам було дуже спекотно. Його можна розстібнути і сміливо одягати зранку, коли повітря ще недостатньо прогрілося, чи ввечері, коли температура йде на спад.

Окрім цього, весною часто бувають дощі, тож цей елемент гардеробу стане незамінним помічником в період нестабільної погоди.

Якщо ви придбаєте такий виріб, то можете поєднувати його з бейсболкою, кросівками, лоферами. Одягати в парі з ультрапопулярним джемпером у смужку, з легінсами зі штрипками, з лаконічною трикотажною сукнею, чи білими джинсами.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

На ділову зустріч Розі Гантінгтон-Вайтлі одягнула шкіряний тренч персикового кольору. Під низ модель одягнула лаконічний білий костюм, що складався з лонсліву та спідниці до колін.

Лаконічний образ вона доповнила сумкою-клатчем від Bottega Veneta білого кольору та бежевими сабо. Волосся знаменитість розпустила, а на обличчі зробила ніжний макіяж.