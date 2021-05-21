Розі Гантінгтон-Вайтлі є палкою любителькою трикотажу. Інфлюенсерка вже декілька сезонів поспіль показує трикотажні костюми та сукні у своєму інстаграм-профілі, за яким стежить понад 12 мільйонів користувачів.

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Трикотажні сукні – головний тренд цього року. Модниці зі всього світу, які черпають натхнення в ікон стилю, вже давно зрозуміли, що такий виріб має оселитися в їхньому гардеробі.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Британська модель показала аутфіт в якому вона вирішує бізнес-питання. Знаменитість одягнула білосніжну трикотажну сукню довжини міді на довгий рукав. Головною родзинкою цієї сукні став відкритий глибокий виріз з масивним золотистим ланцюжком.

Її образ доповнили білі мінімалістичні босоніжки на підборах. Волосся інфлюенсерка розпустила та довершила аутфіт золотими сережками та перснем.

Білявка нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи намалювала сливовою помадою.

Модниця позувала перед камерою у своєму помешканні на молочному дивані з ноутбуком. На початку весни Розі запустила спільну колекцію взуття з італійським брендом Gia Couture Firenze, тож, ймовірно, вона показала в якому образі вирішує спільні робочі питання.

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