Відома модниця активно влилася в роботу та бізнес-зустрічі, тож за останній час у хроніках стрітстайлу можна побачити чимало її стильних виходів.

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Інфлюенсерка для багатьох є джерелом натхнення, тож її аутфіти надихають мільйони модниць зі всього світу. Під час останнього виходу Розі продемонструвала стриманий та стильний look.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Для участі у проєкті для власної компанії Rose Inc супермодель одягнула білий топ від The Row, який доповнила бежевим ломбером та штанами. Палка прихильниця бренду Bottega Veneta доповнила образ новою сумкою Point графітового відтінку.

Свій аутфіт Розі доповнила босоніжками власного бренду білого кольору та бежевою маскою. Волосся вона вклала у легкі локони, а на повіки нанесла темні тіні.



Новий вихід супермоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Copyright



Новий вихід супермоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Copyright