Рожевий костюм, косинка і шопер: що одягали інстаграм-модниці цього літа

Fashion-інфлюенсери люблять демонструвати під час своїх виходів трендові новинки. Модні зірки інстаграму вже давно стали агентами та популяризаторами впливу. Їхніми стильними аутфітами надихаються мільйони дівчат зі всього світу, а ті речі, які вони приміряють на собі, дуже швидко стають модними.

Панами, косинки, топи, сорочки оверсайз, сукні з вирізами на талії, сандалі на липучках та босоніжки на зав’язках – найпопулярніші елементи гардероба, які модниці інстаграму додавали влітку до своїх аутфітів.

Партнерський матеріал Найреалістичніший настінний електрокамін з кристалами Ignite XL від ірландської компанії Dimplex

Цей літній сезон потішив нас чималою кількістю модних новинок в одязі та ефектних головних уборів, при роздивлянні яких, хочеться переміряти буквально все.

Інфлюенсери радо ділилися цікавими знахідками та показували незабутні сети на своїх особистих сторінках в інстаграмі.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Зірка стрітстайлу Перніль Тейсбек зробила ставку на мінімалізм, одягнувши чорну майку в парі з широкими штанами такого ж кольору. Свій образ вона довершила білими шльопанцями від Hermes та чорною сумкою. Золоту фурнітуру на сумці Перніль доповнила золотистими аксесуарами: перснем, сережками та ланцюжком.



Стильні образи інфлюенсерів цього літа / Фото з інстаграму

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне зробила ставку на лимонний колір. На відпочинок в Італію вона взяла з собою довге лляне біле плаття, яке доповнила туфлями від бренду Amina Muaddi та сумкою Hermes лимонного кольору.



Стильні образи інфлюенсерів цього літа / Фото з інстаграму

Блогерка з Берліна Соня Лисон не обійшла стороною сезонні тренди, тож на прогулянку обрала шопер з нової колекції Prada та бежеву шльопанці yeezy.



Стильні образи інфлюенсерів цього літа / Фото з інстаграму

Португальська стилістка Софія Коельо любить епатувати та вирізняється з-поміж інших модниць своїм унікальним стилем. На острів Міконос красуня захопила з собою вільні молочні штани, капелюх, мінімалістичну сумку та хустинку, яку одягнула замість топа. Виглядає таке поєднання досить неординарно та цікаво.



Стильні образи інфлюенсерів цього літа / Фото з інстаграму

Британська фешіоніста Алісія Родді в теплу пору року одягнула салатовий костюм з атласного матеріалу, який доповнила масивними білими кросівками та рожевою сумкою. Найпопулярніші літні кольори в парі виглядають бездоганно.



Стильні образи інфлюенсерів цього літа / Фото з інстаграму

Зірка інстаграму Каміла Коельо підриває цього літа мережу трикотажними образами. 33-річна дівчина може похизуватися ефектним пресом та стрункою фігурою, тож такі комплекти їй надзвичайно личать.



Стильні образи інфлюенсерів цього літа / Фото з інстаграму

Одна з найяскравіших фігур модної індустрії Данії Емілі Сіндлев позувала у рожевому костюмі від французького бренду Jacquemus, що складався з вкороченої сорочки та мініспідниці.



Стильні образи інфлюенсерів цього літа / Фото з інстаграму

Французька архітектора Жюлі Феррері робила ставку на ніжні відтінки. Красуня прогулювалася містом у ніжній жовтій сукні в квітковий принт, різнокольорових босоніжках та бузковій сукні.



Стильні образи інфлюенсерів цього літа / Фото з інстаграму