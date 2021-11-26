У четвер, 25 листопада, HBO Max презентував нове бразильське реаліті-шоу "THE CUT", у якому 12 учасників-аматорів перукарів покажуть свої здібності та позмагаються за головний грошовий приз у 200 тисяч реалів (майже 1 мільйон гривень). Ведучою цього розважального проєкту стала відома супермодель Алессандра Амбросіо.

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У кожному з восьми епізодів учасники братимуть участь у захоплюючих завданнях, індивідуальних або групових, і повинні продемонструвати своє володіння всіма техніками: стрижками, зачісками та фарбуванням.

У своєму інстаграмі Алессандра Амбросіо показала розкішний образ, який вона приміряла в одному з випусків реаліті-шоу "THE CUT".

Образ Алессандри Амбросіо

Модель показала кадри, які зробила за лаштунками шоу. Манекенниця позувала у білосніжному топі, короткій асиметричній мініспідниці та подовженому жакеті оверсайз рожевого кольору.

Знаменитість доповнила свій образ босоніжками на високих підборах світло-салатового кольору. Розкішне довге волосся стилісти зібрали у кучерявий хвіст довершивши образ золотистими ланцюжками, сережками та браслетами.



Модний аутфіт Алессандри Амбросіо / Фото з інстаграму моделі



Модний аутфіт Алессандри Амбросіо / Фото з інстаграму моделі