У 2000-х роках рожевий, який називали кольором Барбі, вважали легковажним. Однак зараз колір жувальної гумки з нашого дитинства завойовує особливу популярність.

Джерело: Harper's Bazaar

Ефектна фуксія з’явилася у Tom Ford і Jacquemus, а пудровий рожевий представив у своїх колекціях Alexander McQueen і Fendi, класичний рожевий можна побачити у Marc Jacobs і Miu Miu.

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Раніше ми вже писали, що рожевий є одним з найяскравіших кольорів весняно-літнього сезону, а тепер розповімо з якими відтінками його найкраще поєднувати.

Найкраще рожевий виглядає в образі total look. Одягатися в монохромний образ – чудова ідея на весну, яка освіжить ваш аутфіт та зробить значно яскравішим.



Стильні поєднання рожевого / IMAXTREE



Стильні поєднання рожевого / IMAXTREE

Рожевий можна поєднувати з нейтральними відтінками – чорним, білим, сірим і бежево-коричневим. Сірі штани та графітову сумку можна сміливо розбавити пурпуровим светром.



Стильні поєднання рожевого / IMAXTREE

На початку весни, коли ще плюсова температура не внормувалася, можете скористатися рожевою шапкою біні, а щоб ваші прогулянки вам остаточно нагадували про прихід весни – придбайте рожевий пуховик.

Героїні стрітстайлу поєднують рожевий з синім та зеленим. Ті, хто віддають перевагу спокійним комплектам, стилісти радять одягнути блакитні джинси з рожевим верхом, або ж поєднувати спідницю кольору хакі з рожевою сорочкою.



Стильні поєднання рожевого / IMAXTREE



Стильні поєднання рожевого / IMAXTREE