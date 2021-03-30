Головний колір весни – рожевий: які відтінки обирати та з чим поєднувати

Рожевий – один з найяскравіших трендів весняно-літнього сезону. Декілька сезонів поспіль наймоднішим відтінком вважалася фуксія, втім тепер головну позицію займає рожевий романтичний колір.

У своїх колекціях бліді відітнки рожевого презентували Prada і Roland Mouret, а вже більш насичений відтінок на своїх моделях показали Raf Simons та Chloé.

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Найяскравіший відтінок рожевого представили Valentino і Chanel. П'єрпаоло Піччолі представив у рожевому кольорі нейлонову сорочку, а Віржіні Віар – рожеві джинси із завищеною талією. Варто зазначити, що кольорові джинси вже цієї весни примірятимуть усі streestyle-зірки.

Останнім часом рожевий став не просто модним кольором. Це – колір-вчинок і колір-заява. З кольору "гламуру" рожевий поступово перетворився чи не в аналог червоного кольору, який символізує боротьбу і прогрес.

Стилісти рекомендують робити ставку на total pink. До прикладу, штанний костюм у такому кольорі врятує вас від довготривалого стояння перед шафою у важливий та святковий день. Окрім цього, такий яскравий відтінок привертатиме увагу інших та зробить вас впевненішою в собі.

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