Рожеве волосся і зебровий костюм: Юлія Саніна показала 28 надзвичайних образів з концертів

Знаменитий український гурт The Hardkiss славиться тим, що до кожного свого концерту продумує незвичайні образи. Оригінальні аутфіти для фронтвумен гурту Юлії Саніної створюють її особисті стилісти Слава Чайка та Віталій Дацюк.

Виконавиця вважається іконою українського епатажу, оскільки кожен її вихід на сцену супроводжується кардинальним перевтіленням.

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У тур Україною фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна завжди бере з собою стиліста і візажиста Славу Чайку та майстра по зачісках Віталія Дацюка. В одному зі своїх інтерв’ю знаменитість зізнавалася, що хлопці співпрацюють з гуртом від початку заснування, тож 10 років є невід’ємною частиною команди.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі Юлія Саніна опублікувала 28 вражаючих образів, які вона приміряла в турі цього року. За особистим життям та діяльністю знаменитості стежить понад 600 тисяч користувачів, тож артистка потішила фанів найкращими образами.

Юлія Саніна постійно виступає у вбранні від українських брендів. У своєму дописі вона відзначила дизайнерів, які допомагали їй створювати найкращі аутфіти. Фронтвумент гурту The Hardkiss часто з’являлася в речах від бренду GUDU, Elena BURENINA, GASANOVA, TTSWTRS, SAYYA та багатьох інших.

Артистка приміряла ефектний комбінезон з татуюваннями, зебровий костюм, шкіряну чорну сукню, атласні костюми та вироби з габаритними вставками. На сцену Юлія Саніна виходила у салатовій, рожевій, чорній та оранжевій перуці.



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен