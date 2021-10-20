Виконавиця вважається іконою українського епатажу, оскільки кожен її вихід на сцену супроводжується кардинальним перевтіленням.

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У тур Україною фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна завжди бере з собою стиліста і візажиста Славу Чайку та майстра по зачісках Віталія Дацюка. В одному зі своїх інтерв’ю знаменитість зізнавалася, що хлопці співпрацюють з гуртом від початку заснування, тож 10 років є невід’ємною частиною команди.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі Юлія Саніна опублікувала 28 вражаючих образів, які вона приміряла в турі цього року. За особистим життям та діяльністю знаменитості стежить понад 600 тисяч користувачів, тож артистка потішила фанів найкращими образами.

Юлія Саніна постійно виступає у вбранні від українських брендів. У своєму дописі вона відзначила дизайнерів, які допомагали їй створювати найкращі аутфіти. Фронтвумент гурту The Hardkiss часто з’являлася в речах від бренду GUDU, Elena BURENINA, GASANOVA, TTSWTRS, SAYYA та багатьох інших.

Артистка приміряла ефектний комбінезон з татуюваннями, зебровий костюм, шкіряну чорну сукню, атласні костюми та вироби з габаритними вставками. На сцену Юлія Саніна виходила у салатовій, рожевій, чорній та оранжевій перуці.



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен



Концертні образи Юлії Саніної / Фото з інстаграму фронтвумен