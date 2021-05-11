"Ангел" Victoria Secret Ромі Стрейд вразила стильним костюмом кольору фуксії: чарівні фото

Нідерландська модель Ромі Стрейд чотири місяці тому вперше стала мамою. Знаменитість часто публікує фото зі своєю донечкою Мінт ван Ліувен, втім цього разу продемонструвала своїм прихильникам стильний образ без крихітки.

25-річна манекенниця щодня показує свою донечку в інстаграм-сторіс, а також часто публікує спільні кадри на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать майже 7 мільйонів користувачів.

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Стрейд дуже довго намагалася завагітніти, тож після того, як народила довго омріяну дитину, не перестає тішитися материнству та присвячує увесь свій час донечці.

Нещодавно знаменитість знялася у фотосесії для бренду NA-KD, демонструючи стильний штанний костюм.

Образ Ромі Стрейд

"Ангел" Victoria's Secret приміряла костюм кольору фуксії з нової колекції бренду NA-KD. Зйомка для рекламної кампанії проходила в Ібіці. Білявка позувала у широких штанах та подовженому жакеті. Ромі одягнула жакет на оголене тіло та показала своє тіло після народження донечки.

Молода матуся довершила образ чорними стильними сандалями від Chanel. Візажисти зробили на її обличчі природний макіяж, нафарбувавши повіки світло-коричневими тінями, а губи – нюдовою помадою.

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Модель також опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі ще один стильний образ зі зйомки. Вона приміряла молочні штани та білу блузу з напівпрозорої тканини. Свій аутфіт Ромі Стрейд довершила масивним золотистим ланцюжком та мінімалістичними сережками.

Повіки манекенниця нафарбувала коричневими тінями, які доповнила чорним лайнером. Губи молода матуся намалювала рожевим блиском. Нові кадри знаменитості зібрали сотні тисяч вподобань та коментарів.

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