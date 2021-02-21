Family look: Ромі Стрейд показала неймовірні парні образи зі своєю донечкою – фото

Нідерландська модель декілька місяців тому вперше стала мамою. Знаменита білявка насолоджується материнством та публікує в мережі милі кадри зі своєю донечкою.

Ромі Стрейд наразі призупинила свою модельну кар’єру та увесь час проводить зі своєю крихіткою. Попри свій новий ритм життя Ромі не перестає стильно одягатися та навіть створює парні образи з донькою Мінт ван Ліувен.

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Для прогулянки з донечкою 25-річна модель приміряла 4 різних образи. Ромі позувала у леопардовому пуховику та штанах. Її образ довершувала сіра шапка. Дівчинку Стрейд також одягнула у леопардовий комбінезон.

На інших кадрах манекенниця постала у золотистому образі, пуховику та штанах тай-дай у кольоровому та чорно-білому варіанті. На двох кадрах Мінт ван Ліувен була одягнена у білий комбінезон та чорно-білий з принтом тай-дай.

Не змогла вирішити, що одягнути сьогодні, але в сумці Louis Vuitton я впевнена точно,

– написала знаменитість.

На всіх світлинах Ромі Стрейд позувала з білою сумкою Louis Vuitton Coussin. Модель, яку можна було побачити під час показу Louis Vuitton SS 2021 лише нещодавно надійшла в продаж.

Сумка виконана зі шкіри з тисненням візерунком Monogram. Аксесуар доповнює знімний ремінь і ланцюжок з великими ланками. Coussin представлена ​​в двох розмірах – великому та маленькому.



Ромі Стрейд показала стильний образ / Фото з інстаграму



Ромі Стрейд показала стильний образ / Фото з інстаграму



Ромі Стрейд показала стильний образ / Фото з інстаграму



Ромі Стрейд показала стильний образ / Фото з інстаграму