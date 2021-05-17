Ромі Стрейд підкорила ефектним аутфітом у чорному одязі: чарівні кадри

Супермодель Ромі Стрейд у грудні вперше стала мамою. 25-річна нідерландська модель кожну нову світлину в інстаграмі публікувала з донечкою, втім на останніх дописах знаменитість позує на камеру сама у досить спокусливих та ефектних аутфітах. Цього разу манекенниця зачарувала образом у чорному костюмі.

На особистій сторінці в інстаграмі, за яким стежить майже 7 мільйонів підписників, Ромі Стрейд опублікувала образ у чорному атласному костюмі, який ідеально підійде для літніх прогулянок.

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Знаменитість знялася у рекламній кампанії для бренду NA-KD. Дівчина демонструвала бездоганні штанні костюми, а тепер похизувалася новим стильним образом, який зазнімкувала у теплий сонячний день.

Образ Ромі Стрейд

Модель одягнула чорний топ на довгий рукав із зав’язками на спині. До нього манекенниця підібрала атласну спідницю на високій посадці довжини міді з глибоким розрізом. Ефектний аутфіт молода матуся довершила чорними мінімалістичними босоніжками.

Довге волосся Ромі розпустила та показала декілька модельних позувань. В дописі вона зазначила, що вже не може дочекатися свого повернення на Ібіцу.

Підписники моделі не залишили новий кадр без уваги та засипали молоду матусю компліментами.

"Не можу дочекатися, коли побачу твої нові проєкти, Ромі. Ти просто бездоганна";

"Яка ти гарна, вав!";

"Просто чудова";

"Ти така красива";

"Гаряча матуся";

"Твій образ надзвичайно приголомшливий".

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