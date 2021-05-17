На особистій сторінці в інстаграмі, за яким стежить майже 7 мільйонів підписників, Ромі Стрейд опублікувала образ у чорному атласному костюмі, який ідеально підійде для літніх прогулянок.
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Знаменитість знялася у рекламній кампанії для бренду NA-KD. Дівчина демонструвала бездоганні штанні костюми, а тепер похизувалася новим стильним образом, який зазнімкувала у теплий сонячний день.
Образ Ромі Стрейд
Модель одягнула чорний топ на довгий рукав із зав’язками на спині. До нього манекенниця підібрала атласну спідницю на високій посадці довжини міді з глибоким розрізом. Ефектний аутфіт молода матуся довершила чорними мінімалістичними босоніжками.
Довге волосся Ромі розпустила та показала декілька модельних позувань. В дописі вона зазначила, що вже не може дочекатися свого повернення на Ібіцу.
Підписники моделі не залишили новий кадр без уваги та засипали молоду матусю компліментами.
- "Не можу дочекатися, коли побачу твої нові проєкти, Ромі. Ти просто бездоганна";
- "Яка ти гарна, вав!";
- "Просто чудова";
- "Ти така красива";
- "Гаряча матуся";
- "Твій образ надзвичайно приголомшливий".
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