Відома нідерландська модель та одна з "ангелів" Victoria's Secret Ромі Стрейд одягнула наймоднішу річ цього сезону – дублянку. Такий верхній одяг добре зігріває в холодну пору та стильно виглядає.

Джерело: інстаграм Ромі Стрейд

Взимку особливу популярність серед верхнього одягу здобули дублянки. Їх вже встигли приміряти головні модниці інстаграму, а нещодавно до них приєдналася і молода матуся Ромі Стрейд.

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Знаменитість продемонструвала для своєї майже 7-мільйонної аудиторії дублянку Dior довжини міді вугільного кольору з ручною вишивкою квітів та рослин. Дублянка оздоблена білою овчиною на комірі та рукавах, а широкий пояс підкреслив талію та зберіг жіночий силует.

Ромі поєднала стильний зимовий верхній одяг з голубими широкими джинсами та білими кросівками. Чарівний кадр модель зробила у своєму помешканні, тож, ймовірно, Стрейд лише приміряла стильну покупку.

Перед об’єктивом молода матуся позувала з розпущеним кучерявим волоссям, а на її обличчі сяяв ніжний природний мейк. Губи нідерландська модель нафарбувала світло-рожевим блиском.

Між змінами підгузників, годуванням та обіймами, ми дивимося шоу Dior з дому,

– написала манекенниця.

Новий кадр вже зібрав понад 200 тисяч вподобань та майже тисячу коментарів.