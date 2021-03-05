Довгі сукні та бежеві дублянки: колекція Chloé осінь – зима 2021/2022

Показ колекції Chloé пройшов у Парижі у Brasserie Lipp, де раніше покійна засновниця Chloé Ґабі Аґєн представляла деякі зі своїх найраніших колекцій. За створення вбрання відповідала креативна директорка Ґабріела Герст.

Моделі дефілювали бруківкою Сен-Жермен та демонстрували трикотажні речі, вбрання з візерунчастими краями, романтичні хвилясті шлярки, пончо ручної пряжі зі стьобаними дутими комірами, елегантне плісування, англійську вишивку й архівні сумки модного Дому.

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Екологічність для Ґабріели Герст займає чільне місце. Дизайнерка віддала частину тканин з попередніх колекцій марки в громадську організацію Sheltersuit Foundation, яка опікується безпритульними.

Здебільшого колекція виготовлена з перероблених матеріалів та залишків тканин з попередніх колекцій. Довгі смугасті сукні й в’язані сумки через плече були зшиті з 80% кашеміру, отриманого в процесі перероблення, а на об’ємних куртках у стилі печворк виднівся принт з конячками, який використовувала раніше дизайнерка Наташа Рамсей-Леві.

У новій колекції дизайнерка оновила архівну колекцію сумок. Ґабріела Герст зібрала 50 вінтажних сумок, які випустила попередня креативна директорка Chloé Фібі Файло. Культову сумку Edith перевидали з первинним дизайном.

Моєю першою сумкою Chloé була Edith, я досі люблю її й хочу віддати данину поваги,

– розповіла Герст.

Співпрацюючи з художником Пітером Майлсом дизайнерка створила мармурові принти на блузках і сукнях, що складаються з морських водоростей і яєць. На подіумі також з’явилися органічні дублянки й верхній одяг з екошкіри.

Герст використала архівний мотив метелика як аплікацію на задній частині спідниць, а також на светрах з переробленого кашеміру.

Видання Vogue пише, що за підтримки Ріккардо Белліні, Герст вдалося із цією колекцією Chloé вже зменшити вплив на довкілля на 400%, порівнюючи з лінією минулої зими.



Колекція Chloé осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Chloé осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Chloé осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Chloé осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Chloé осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Chloé осінь – зима 2021/2022 / Vogue