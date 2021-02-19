Роковини смерті Карла Лагерфельда: які fashion-ідеї запровадив відомий модельєр

2 роки тому, 19 лютого 2019 року, світ сколихнула страшна новина – світ покинув знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд. Німецького модельєра не стало на 86-му році життя. У роковини смерті легендарного дизайнера бренду Chanel згадуємо його основні fashion-ідеї, які він запровадив.

Класичний чорний костюм, шкіряні рукавиці, темні окуляри та хвіст – цьому стилю Карл Лагерфельд залишався вірним до кінця своїх днів. Таким його ми запам’ятали.

Дивіться також Сорочки, тай-дай і денім: трендове вбрання із серіалу "Друзі", яке ми будемо носити цієї весни

Свої останні 35 років життя Лагерфельд керував знаменитим Будинком моди Chanel. Окрім цього дизайнер був креативним директором італійського Будинку моди Fendi і головним модельєром бренду Chloe, а також керував своїм власним брендом Karl Lagerfeld, зберігаючи при цьому індивідуальність кожного бренду.

Які fashion-ідеї впровадив німецький кайзер та якими елементами гардеробу всім запам'ятався – читайте в матеріалі.

Cигнальний жилет

Урбаністичні жилети зі світловідбивачами Карл Лагерфельд пропагував у своїх колекціях ще задовго до того, як вони з’явилися у чоловічих колекціях Louis Vuitton декілька років тому.

На прохання французької інспекції дорожньої безпеки дизайнер знявся в соціальній рекламі зі слоганом: "Він жовтий, він потворний, він ні з чим не поєднується, але він може врятувати вам життя". Карл робив модною навіть звичайну банальну річ.



Карл Лагерфельд у сигнальному жилеті / Фото з Pinterest

Кросівки з кутюрними сукнями

Коли у 2013 році на показі Chanel Кара Делевінь вийшла на подіум у весільній кутюрній сукні з кросівками – всі просто очманіли. Карл Лагерфельд не побоявся змішати вуличний, спортивний стиль з класикою.

Дизайнер просто дозволив модницям нарешті бути собою. Ще через півроку актриси з'явилися на червоній доріжці Каннського фестивалю в кедах і в коктейльних сукнях. Мода в цей період остаточно розгорнулася в бік утилітарності.



Карл Лагерфельд з хрещеником та Карою Делевінь / AP

Великі окуляри для "негарних"

Карл Лагерфельд був противником жінок plus-size, низьких чоловіків і некрасивих людей, що підтверджував образами "модельної" довжини і маленьких розмірів для худих. У 2013 році він також випустив окуляри, які, за його словами, "роблять привабливими навіть найпотворніших".

Такі окуляри закривали половину обличчя завдяки округлій формі і затемненим лінзам. Ідею він перейняв у Алессандро Мікеле.



Карл Лагерфельд обожнював сонцезахисні окуляри / Фото з Pinterest

Колаборація люксового бренду з мас-маркетом

Карл Лагерфельд став першим дизайнером, який випустив колаборацію зі шведським магазином, що належить до мас-маркету H&M. Згодом цей магазин співпрацював зі Stella McCartney, Victor & Rolf, Roberto Cavalli, Comme des Garcons, Lanvin, Versace, Marni, Alexander Wang, Balmain, Erdem та кожного разу отримував солд-аут ще на моменті замовлення.

Дизайнер зазначав, що такі колекції роблять речі від люксових брендів доступнішими. До прикладу, 30 чоловічих і жіночих виробів Karl Lagerfeld x H&M коштували в три рази дешевше костюмів, суконь та футболок однойменної марки модельєра.

Попри те, перша співпраця німецького кайзера та шведського мас-маркета обернулася скандалом. Після виходу спільної колекції Карл звинуватив H&M у снобізмі. Він зазначив, що вони випустили набагато менше речей, ніж планувалося і почали продавати вбрання у великих розмірах XL і XXL, які Лагерфельд ігнорував.



Перша колаборація дизайнера з мас-маркетом / Фото з Pinterest

Твід у всьому – від жакетів до взуття

До приходу Лагерфельда в Chanel твід вважався вибором для вишуканих дам елегантного віку. Спочатку дизайнер трансформував твід в футуристичний елемент, потім додав рожевого кольору, а потім пошив колекцію бомберів з твіду.

Через деякий час Карл зробив з твіду навіть ботфорти і навіть кросівки. Дизайнер навіть зазначав, що Коко зненавиділа б його за те, що він робить.



Твідові чоботи Chanel / Фото з Pinterest

Рукавички без пальців

Невід'ємною частиною іміджу великого дизайнера Карла Лагерфельда були рукавички-мітенки. Їх назва походить від французького слова "mitaines", що в перекладі означає "рукавички без пальців".

Лагерфельд носив мітенки зі шкіри або сітки, поєднуючи їх з іншими ключовими елементами свого образу – чорними піджаками, шовковими краватками, діамантовими брошками і окулярами. Такі рукавички регулярно з’являлися в колекціях Chanel та Karl Lagerfeld.



Карл Лагерфельд обожнював рукавиці без пальців / Фото з Pinterest