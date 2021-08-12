Яскрава та динамічна британська співачка ще на початку своєї кар’єри отримала заслужений статус fashion-ікони. Кожен її вихід відрізняється оригінальністю, сміливістю та авторським стилем. Ріта Ора – засновниця неповторного почерку в образах, які не вписуються в чинні рамки тенденцій.

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Так, виконавиця вирішила не чекати перших похолодань, тож у серпні прогулялася Францією в осінньому образі, одягнувши тепле довге пальто та високі чоботи на підборах.

Британка завжди була сміливою у виборі своїх аутфітів, тому експресивні та епатажні образи зробили її знаменитою в модних кулуарах.

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На сцені, на вулиці і на червоній килимовій доріжці Ріта неодмінно виявляється в центрі загальної уваги. Так сталося у Парижі, де вже кілька днів знаменитість вигулює свої стильні аутфіти.

Образ Ріти Ори

Виконавиця одягнула молочний в’язаний топ з горловиною, доповнивши його сіро-коричневими шортами від Fendi. Зверху Ріта одягнула довше шерстяне пальто в тон до шортів.

Її бездоганний образ доповнили високі чоботи на підборах та карамельна сумка-клатч. Співачка довершила аутфіт сонцезахисними окулярами "котяче око". Біляве волосся красуня вирішила розпустити та вийти у світ в пишних локонах.

"Париж, я люблю тебе", – написала Ріта Ора в дописі.



Ріта Ора прогулялася Парижем в стильному аутфіті / Фото з інстаграму



Ріта Ора прогулялася Парижем в стильному аутфіті / Фото з інстаграму