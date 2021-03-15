Наймодніша сорочка весни – рожева: трендовий приклад від Ріти Ори

Рожева сорочка оверсайз – найбільш обговорювана річ сезону. Головний колір весни – рожевий, тому вже окремі елементи гардеробу завойовують особливу популярність. Продемонструвала свій стильний образ у рожевій сорочці співачка Ріта Ора.

Об’ємні рожеві сорочки стали хедлайнерами переважної більшості літніх колекцій. Їх можна помітити в образах багатьох модниць інстаграму. Приміряти тренд сезону вирішила 30-річна британська співачка Ріта Ора.

Читайте також Головний колір весни – рожевий: які відтінки обирати та з чим поєднувати

Любителька трендів одягнула рожеву сорочку від бренду Valentino. Обрала вона її для віртуальної прем’єри свого нового синглу. Свій рожевий must have сезону вона поєднала з короткими шкіряними шортами та босоніжками.

Знаменитість зробила довгу косу, яка їй дуже личить та насичений макіяж. Ріта Ора намалювала масивні рожеві стрілки тінями, а губи нафарбувала коричневою помадою. Свій образ вона завершила золотистими сережками-кільцями, декількома ланцюжками та численними браслетами та перстенями на обох руках.



Стильний образ Ріти Ори / Фото з інстаграму



Стильний образ Ріти Ори / Фото з інстаграму

Також співачка встигла похизуватися ще одним елементом гардеробу в трендовому рожевому кольорі – сексуальною рожевою сукнею. Образ Ріта доповнила чорними босоніжками. Біляве волосся співачка закрутила у гульку, а на обличчі зробила насичений макіяж з чорними стрілками на повіках.