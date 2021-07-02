Римські канікули Кім Кардашян: світська левиця показала 3 вражаючі сукні – фото

Американська знаменитість Кім Кардашян відправилася на відпочинок до Італії. Красуня декілька днів поспіль демонструє у Римі цікаві образи, які вже встигли розлетітися мережею.

Зірка реаліті-шоу та світська левиця Кім Кардашян кожного дня ділиться зі своєю 232-мільйонною аудиторію новими кадрами. Втім поки знаменитість прогулюється історичними місцями Риму, свіжі світлини швидше встигають опублікувати стрітстайл-фотографи.

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Вечірню прогулянку Римом світська левиця здійснила у вінтажній мінісукні від бренду Dolce & Gabbana. У ефектному виробі Кім з’явилася біля найпопулярнішого та найбільшого фонтану Рима – Fontana di Trevi. Там знаменитість одразу впізнали місцеві і туристи та зробили з нею селфі.

Кардашян обрала латексну сукню без бретельок з чорно-коричневими вкрапленнями. Звабливий образ 40-річна знаменитість доповнила босоніжками на зав’язках та чорними сонцезахисними окулярами. Кім зробила незвичну для себе зачіску зачесавши своє розкішне довге волосся в пучок. Щоб зробити образ більш розслабленішим знаменитість випустила спереду декілька пасм волосся.

Наступного дня у сміливому образі селебреті відвідала резиденцію Папи Римського у Ватикані. Модні глянці вже встигли розкритикувати вбрання знаменитості. Кім одягнула довгу обтислу сукню з оголеними плечами та вирізами на животі. Виріб зітканий з напівпрозорої мереживної тканини.

Відвертий look зірка довершила бежевими босоніжками, зібраним волоссям у пучок та сонцезахисними окулярами з білою оправою.

Резиденцією Папи Римського знаменитість прогулялася з супермоделлю Кейт Мосс та її донькою Лілою. У своєму інстаграмі зірка опублікувала допис із серією світлин.

"Ми мали неймовірну можливість завітати у Ватикан. Я особисто переглянула все знакове мистецтво, архітектуру та давньоримські скульптури, особливо роботи Мікеланджело. Ми навіть мали можливість переглянути їхній приватний архів одягу, який носив кожен папа в історії, починаючи з 1500-х років. Не хвилюйтеся, я дотримувалася дрес-коду і повністю прикрилася, перебуваючи в базиліці Святого Петра та в Сікстинській капелі", – зазначила світська левиця.

Ввечері після прогулянки стрітстайл-фотографи помітили знаменитість в короткій атласній сукні на тонких бретелях прикрашену яскравим фруктовим принтом. До нього Кім підібрала коричневі босоніжки на зав’язках та чорну бейсболку.