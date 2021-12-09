У середу, 8 грудня, у Нью-Йорку відбулася прем’єра серіалу "Секс у великому місті", який отримав назву "Історія продовжується". Виконавиця головної ролі Керрі Бредшоу виглядала просто бездоганно. Сара Джессіка Паркер обрала брання від знаменитого бренду Oscar de la Renta.

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На прем’єру сиквела у Музей сучасних мистецтв акторка прийшла разом з чоловіком та сином. Вони рідко з’являються разом, втім у такий важливий для Сари день, її сім’я зробила виключення та прийшла підтримати. Син знаменитості вийшов у світ вперше за останні 5 років.

На червоній доріжці акторка сяяла в ніжній сірій сукні розшитій бісером та з глибоким розрізом у вигляді серця. Плаття доповнювала пишна спідниця з фатину рожевого кольору. Зверху Паркер одягнула тюлеву накидну сірого кольору та доповнила свій образ рожевими туфлями-човниками з власної колекції SJP.

Акторка зібрала волосся в елегантний пучок та довершила аутфіт ювелірними кулонами та сережками. На обличчі Сара зробила, як завжди, насичений макіяж в темних тонах. Чоловік та син знаменитості одягнула білі сорочки з краватками та чорні костюми.



Сара Джессіка Паркер з сім'єю/ Фото з Getty Images



Модний образ Сари Джессіки Паркер / Фото з Getty Images