Барбадоська виконавиця Ріанна потрапила під приціл парараці у Санта-Моніці, Каліфорнія. Там зірка вечеряла у ресторані Giorgio Baldi. Образ, який вона обрала, вже активно обговорюють в мережі.

У вечірньому look Ріанна зробила ставку на сексуальність – вона одягнула зухвалу мініспідницю з розрізами біля стегон і довге худі Rick Owens із колекції весна – літо 2021, та майку з шнуруванням. Її образ доповнювали чорні захисні окуляри для меншої впізнаваності, чорна лакована сумочка Bottega Veneta, туфлі з шнуруванням від Amina Muaddi та захисна маска.

Варто побачити Заворожуюча Ріанна презентувала на собі нову весняну колекцію купальників

Ріанна виглядала неймовірно стильно, але найбільше увагу фанатів привернули ноги зірки, які особливо виділялись у сексуальному образі. Волосся співачки було заплетене багатьма косичками, а губи підкреслені яскравою червоною помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі:

"Так, знаковий стиль! Вона повернулася";

"Вона як завжди виглядає бездоганно";

"Вона – втілення поганого боса";

"Ого, оце це захоплюючий наряд";

"Вона дуже любить цей ресторан";

"Ріанна теж є в новому фільмі "Матриця"?";

"Чудово виглядає".