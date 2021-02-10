Барбадоська співачка Ріанна та французька компанія LVMH вирішили припинити роботу модного бренду Fenty, який проіснував менше як два роки.

Компанія LVMH і Ріанна спільно запустили бренд навесні 2019 року.

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Останнє оновлення колекції відбулося у листопаді 2020 року. Бренд Fenty представив спільну колекцію із взуттєвою маркою Amina Muaddi. Вже з січня 2021 року інстаграм-профіль бренду став неактивним. Вже за кілька тижнів закриється сайт бренду.

За інформацією видання, Ріанна зіткнулася зі складнощами в роботі над колекціями під час пандемії, оскільки у неї не було можливості відвідувати офіс в Парижі і фабрики в Італії.

В офіційно заяві сказано, що виробництво і продаж готового одягу в Європі будуть поставлені на паузу в очікуванні більш сприятливих умов.

Попри закриття бренду, концерн LVMH продовжить підтримувати косметичні проєкти Ріанни Fenty Beauty і Fenty Skin, а також її білизняну лінію Savage x Fenty.

Втім, LVMH і Ріанна не відкидають можливості повторного відродження бренду. За майже 2 роки існування бренд Fenty домігся значних успіхів у продажі окулярів, взуття й деніму, а також був популярний в універмагах і зміг залучити постійних клієнтів.