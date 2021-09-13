Над незвичними фото сесіями зірки працював фотограф Рафаель Паваротті, а стилістом зйомки став Ібрагім Камара.

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Для епатажної зйомки обрали вбрання від найвідоміших брендів, серед яких Burberry, Schiaparelli Haute Couture, Louis Vuitton, Mugler, Christian Louboutin, Giambattista Valli.

Макіяж знаменитості візажисти робили продуктами власного бренду Ріанни - Fenty Beauty. На кадрах виконавиця постала з насиченим макіяжем. Її погляд підкреслювали блискучі темні тіні, а губи – яскрава червона та коричнева помада.

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Перед камерою фотографа Ріанна позувала у білосніжному образі від бренду Burberry. Вона приміряла купальник на зав’язках, ботфорти і тренч максі довжини.

Співачка також приміряла гладіаторські обладунки, джинсове пальто, ботильйони з шипами, високу перуку з ре перською бейсболкою та обтислий костюм у зміїну шкіру.



Ріанна знялася для глянцю Dazed / Фото з інстаграму



Ріанна знялася для глянцю Dazed / Фото з інстаграму



Ріанна знялася для глянцю Dazed / Фото з інстаграму



Ріанна знялася для глянцю Dazed / Фото з інстаграму



Ріанна знялася для глянцю Dazed / Фото з інстаграму



Ріанна знялася для глянцю Dazed / Фото з інстаграму



Ріанна знялася для глянцю Dazed / Фото з інстаграму



Ріанна знялася для глянцю Dazed / Фото з інстаграму



Ріанна знялася для глянцю Dazed / Фото з інстаграму