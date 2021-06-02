Співачка Ріанна ніколи не переймалась тим, яку вагу вона має, оскільки завжди почувала себе впевнено та красиво у будь-якому тілі. За це її і люблять фанати, оскільки вона часто демонструє, як потрібно любити своє тіло і не звертати уваги на "стандарти" краси.

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Сексуальна Ріанна

У новій зйомці для її бренду купальників Savage X Fenty by Rihanna вона показала схудлу фігуру у помаранчевому бікіні. Бюстгальтер чудово підтримував її груди, а трусики пікантно підкреслювали її сідниці. Для завершення образу вона взула босоніжки на підборах, обрала золотисті прикраси на шиї, руках та пальцях. Волосся зірки було заплетене у кіски, які стилісти зібрали у кінський хвіст.

"3 хвилини обдумувала підпис… Мені нічого сказати", – написала під знімками знаменитість.



Сексуальна Ріанна у купальнику Savage X Fenty by Rihanna / Фото з інстаграму Ріанни



Ріанна засвітила татуювання на сідниці / Фото з інстаграму Ріанни



Спокуслива Ріанна / Фото з інстаграму Ріанни

Днем раніше барбадоська зірка опублікувала ще одне, не менш пікантне фото, продемонструвавши пишні сідниці у коротких шортиках.