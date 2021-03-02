Рекламна кампанія Simone Rocha x H&M в англійських садах: романтичні кадри

Ірландська дизайнерка Сімон Роша створила колекцію одягу для шведського бренду H&M. У рекламній кампанії з’явилися особистості, чиї цінності близькі дизайнерці. Рекламу зняв фотограф Тайлер Мітчелл в англійських садах XIII століття.

Романтичні сукні приміряли актриса Дейзі Едгар-Джонс, солістка Королівського балету Франческа Хейворд, художниця Фей Вей Вей, співачка Келсі Лу, моделі Тесс Макміллан, Мушетта Белл, а також сестри Адво Абоа і Кьосево Абоа.

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Образи для чоловічої аудиторії продемонстрували висхідна зірка кіно Майкл Уорд і манекенник Араміш Мангі. Палітра вбрання представлена у кремовому, рожевому та червоних кольорах.



Рекламна кампанія Simone Rocha x H&M / Buro 24/7

Роша розповіла, що, коли H&M прийшли до неї з пропозицією про співпрацю, вона поставила умову: колаборація повинна включати створення одягу для жінок, чоловіків і дітей. Хоча вона раніше ніколи і не створювала дитячі та чоловічі колекції.

У рекламній кампанії чоловіки, жінки та діти весело проводять час: готують їжу для пікніка на природі, розвішують білизну, танцюють і просто відпочивають.



Рекламна кампанія Simone Rocha x H&M / Buro 24/7

За словами дизайнерки, вона хотіла, щоб реклама відображала дух і спільність артистів, а також саму колекцію.

Я сподіваюся, що речі з цієї колекції будуть служити довгі роки. Всі вони були виготовлені, завдяки ідеям і натхненням, що сформували мене і мій бренд за останні 10 років, і я дуже рада бачити, як вони можуть бути переосмислені і стилізовані по-новому,

– каже Симон Роша.



Рекламна кампанія Simone Rocha x H&M / Buro 24/7

Що відомо про колабороцію Simone Rocha і H&M

У 2021 році бренд Simone Rocha – один з найяскравіших представників лондонського Тижня моди відзначить десятиліття. У цей ювілейний період Simone Rocha побудував кооперацію зі шведським ритейл-гігантом.Що відомо про колекцію Simone Rocha & H&M

Переговори щодо колаборації точилися ще з 2018 року, втім через пандемію та локдауни їхня робота затягнулася. Колекція появиться в продажі 11 березня 2021 року.

Для створення колекції Роша використовувала органічну бавовну та перероблений поліестер.Спільна колаборація включатиме і невеликий б'юті-бокс. Над косметичною продукцією дизайнерка почала працювати вперше.



Рекламна кампанія Simone Rocha x H&M / Buro 24/7

У жіночу колекцію увійшли сукні з мережива, з квітковими принтами, об'ємними рукавами і багатошаровими спідницями, а також светри, пальто і сукні-піджаки з костюмної тканини.



Рекламна кампанія Simone Rocha x H&M / Buro 24/7

Серед чоловічих речей дизайнер представила класичні чоловічі костюми, светри та кардигани, сорочки, тренчі, футболки та верхній одяг.

У колекції дитячих речей представлені картаті комбінезони, сукні з рюшами, в'язані светри і кофти-кімоно, а також класичні штани і сорочки з перловими прикрасами.



Рекламна кампанія Simone Rocha x H&M / Buro 24/7