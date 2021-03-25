Стьобані куртки та яскраві светри: Раф Сімонс представив колекцію свого бренду

Бельгійський модельєр Раф Сімонс провів презентацію нової осінньо-зимової колекції власного однойменного бренду. У рамках показу дизайнер представив чоловічі та жіночі речі.

Навіть попри те, що Тижні моди вже завершилися, дизайнери все одно продовжують показувати свої нові колекції поза офіційним розкладом.

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У новій колекції осінь – зима 2021/22 бренд Raf Simons представив широкі рожеві штани, стьобані куртки, светри з подовженими рукавами, величезні білосніжні сорочки і мідіспідниці. Крім того, Раф Сімонс повторив свій прийом, використаний в колекції Prada – закочені рукави оголили руки, на які були одягнені яскраві рукавички.

Fashion-експерти зазначають, що на подіумі вони вчергове побачили відсилання до панк-культури і стилю мілленіалів, які виразилися у вигляді незвичайних сережок-ребер, великих кілець і прикрас для рукавів у вигляді кістлявої руки.

Сімонс вибрав шість слів для означення цієї колекції: атараксія, незворушність, дихотомія, синхронність, вірність та відданість.

Колекція Raf Simons осінь – зима 2021/22



Нова колекція Рафа Сімонса / Elle



Нова колекція Рафа Сімонса / Elle



Нова колекція Рафа Сімонса / Elle



Нова колекція Рафа Сімонса / Elle



Нова колекція Рафа Сімонса / Elle



Нова колекція Рафа Сімонса / Elle



Нова колекція Рафа Сімонса / Elle



Нова колекція Рафа Сімонса / Elle