Пуховик, костюм і чоботи-панчохи: 5 головних покупок цієї зими

Кожного сезону з’являються нові тренди. Часто модні речі одягаються кілька разів, поки на заміну їм не приходять інші. Серед усіх представлених речей все ж таки варто звернути увагу на вироби, які варто придбати цієї зими.

За кілька днів настане зима, а це означає, що час планувати зимовий гардероб. Мода з сезону в сезон змінюється просто кардинально, втім якщо ви хочете виглядати трендово, рекомендуємо вам придивитися до речей, які найбільше домінуватимуть в зимовому сезоні.

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Пуховик

Жодна холодна пора року не обходиться без модного пуховика. Щоб не помилитися з фасоном і дизайном – обирайте верхній одяг розміру оверсайз, які вже кілька сезонів не виходять з моди. Бренд Tom Ford представив цікавий оксамитовий пуховик, який чудово доповнить будь-які ваші образи.



Трендові речі зими / Фото з Vogue

Ромби

Цієї зими зверніть увагу на речі в ромбовий принт, який ще називають аргайл. Уважніше придивіться до милих кардиганів у ромби, які можна носити з базовими водолазками чи білосніжними сорочками.



Трендові речі зими / Фото з Vogue

Трикотажний костюм

Взимку на перший план замість худі з джокерами вийдуть трикотажні костюми. Обирайте на свята теплий трикотажний костюм з топом і спідницею на прикладі Fendi або штанний костюм від Ami у відтінку camel.



Трендові речі зими / Фото з Vogue



Трендові речі зими / Фото з Vogue

Ботфорти-панчохи

Модні чоботи у вигляді панчіх перекочували до зимового сезону. У холодну пору року робіть ставку на шкіряні ботфорти на пласкому ходу. Таке взуття під час Тижня моди показав бренд Etro.



Трендові речі зими / Фото з Vogue

Срібло

Срібло – найгарячіший тренд зими, який ідеально вписується в корпоративи та новорічні вечірки. Розсипи сріблястих леліток, металізовані матеріали й блискуче каміння - головні фаворити дизайнерів у нових колекціях. Обирайте блискучі штани на прикладі Gucci або цікаве плаття-бюстьє.



Трендові речі зими / Фото з Vogue



Трендові речі зими / Фото з Vogue