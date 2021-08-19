Про ікону стилю 1990-х знімуть фільм: що треба знати про образи Керолін Бессетт-Кеннеді

Сценарист "Американської історії жахів" Раян Мерфі розповість про трагічну долю дружини Джона Кеннеді-молодшого. У культового серіалу з’явиться продовження під назвою "Американська історія кохання" про найвідомішу пару в США в 1990-х роках. Fashion 24 вирішив пригадати, як одягалася ікона стилю, якою захоплювався увесь світ.

Дев’яності роки зараз вкрай популярні. Дизайнери повторюють в новій інтерпретації вбрання кумирів нашого дитинства. Однією з ікон стилю того часу була Керолін Бессетт-Кеннеді, яка разом із Жаклін Кеннеді справляла неабиякий вплив на fashion-індустрію.

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Папараці, натовпи прихильників, дизайнери і стилісти пильно стежили за будь-яким повсякденним чи світським виходом дружини Кеннеді-молодшого – Керолін.

Бессетт-Кеннеді ненавиділа папараці та увагу публіки, що була прикута до її персони. Перші пів року після весілля норовлива дівчина навмисно носила чорний одяг з надією набриднути фотографам, втім такою вихідкою лише підігріла інтерес до себе.



Керолін Бессетт-Кеннеді була іконою стилю у 1990-х роках / Фото з Pinterest



Керолін Бессетт-Кеннеді була іконою стилю у 1990-х роках / Фото з Pinterest

Білявка обожнювала мінімалізм та носила прості речі з особливим шиком. Під час своїх виходів вона доводила, що немає кращого тандему, ніж біла сорочка і джинси, а чорні овальні окуляри – найкращий аксесуар на всі часи.

Будь-які елементи гардероба, в яких виходила Керолін – миттєво продавалися. За чутками, дизайнер Ральф Лорен у свій час створював кожну річ "з думкою про Керолін", і не дарма, адже речі з її гардеробу були приречені на успіх.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Білявка любила носити прості футболки з сумками Birkin, а шовкові сукні-комбінації – з високими чобітьми. Широкі джинси Керолін поєднувала з приталеними жакетами, а чоловічі сорочки – з вечірніми спідницями довжини максі. Квіткові сукні вона носила у стилі гранж, а леопардове пальто одягала поверх водолазки та улюблених джинсів Levi's 517.



Керолін Бессетт-Кеннеді була іконою стилю у 1990-х роках / Фото з Pinterest

Для світських виходів вона також робила ставку на лаконічність. У 1999 на захід з нагоди щорічного збору коштів музею американського мистецтва ікона стилю одягнула об'ємну білу сорочку Yohji Yamamoto Homme і чорну спідницю довжини максі.



Керолін Бессетт-Кеннеді була іконою стилю у 1990-х роках / Фото з Pinterest

Керолін любила пісочний відтінок. У її гардеробі були штани, спідниці та жакети в одному з класичних кольорів, якими вона залюбки розбавляла чорні аутфіти.



Керолін Бессетт-Кеннеді була іконою стилю у 1990-х роках / Фото з Pinterest



Керолін Бессетт-Кеннеді була іконою стилю у 1990-х роках / Фото з Pinterest

Для важливих заходів красуня обирала чорні мінімалістичні сукні без зайвих деталей. Керолін ніколи не хотіла привертати до себе увагу, тож обходилася без коштовних прикрас, а волосся просто розпускала, або робила елегантний пучок.



Керолін Бессетт-Кеннеді була іконою стилю у 1990-х роках / Фото з Pinterest

У Керолін були свої родзинки в гардеробі, за якими її можна було впізнати серед інших. Вона любила носити в’єтнамки або босоніжки на масивній платформі з тонкими ремінцями. Також зі світлин можна простежити її любов до головних уборів – білявка носила бандану в парі з чорними сонцезахисними окулярами.



Керолін Бессетт-Кеннеді була іконою стилю у 1990-х роках / Фото з Pinterest

За день до фатального польоту (Кеннеді, Біссетт і її сестра розбилися на приватному літаку) вона купила в Saks Avenue ефектне чорне плаття Yves Saint Laurent, яке спадає з одного плеча, але так і не встигла його одягнути. Якби не трагічна смерть, що спіткала знамените подружжя, ми б мали ще чимало можливостей насолодитися бездоганними аутфітами дружини Кеннеді-молодшого.