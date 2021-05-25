Боллівудська зірка позувала перед камерою фотографу Бібу Бортвіку. На обкладинці глянцю Пріянка з’явилася у білій сукні з глибоким розрізом в зоні декольте та чорними вставками по краях. Для ефектного кадру знаменитість позувала з червоним шифоновим шарфом.

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Актриса позувала у сукні від Chanel, яка коштує понад 200 тисяч гривень. Її образ довершував перстень від бренду Bulgari.

"Пріянка Чопра Джонас – зірка обкладинки червневого Vogue Australia. Колишня королева конкурсу краси, актриса, фотомодель, підприємниця в сфері б’юті і посол доброї волі. Вона добре знається на красі та запоруці щасливого життя", – зазначила редакція видання.

В інтерв'ю глянцю Чопра зазначила, що секрет її успіху полягає в тому, що вона займається улюбленою справою.

"Я ніколи не ставилася до своєї кар'єри, як до роботи. Для мене велика честь бути серед певного відсотка людей у всьому світі, які щоранку прокидаються і займаються улюбленою справою", – розповіла знаменитість.

На сторінках глянцю вона позувала у чорній довгій сукні на бретелях, яка чудово підкреслювала її фігуру. Також знаменитість знялася у білосніжній сукні з відкритою спиною.