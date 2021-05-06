Приталені, асиметричні та прямого крою: актуальні силуети блейзерів 2021

Блейзери вже давно стали базою для гардеробів багатьох модниць. Кожного сезону їхній асортимент більшає, тож окрім класичного фасону, варто звернути свою увагу на актуальні силуети 2021 року.

Блейзери стануть чудовим завершенням образу в будь-яку пору року. Вони допоможуть створити модний аутфіт у стилі кежуал або стрітстайл. Жакети вийшли за межі ділового дрес-коду та міцно осіли в гардеробах модниць.

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Модниці носять блейзери не лише в комплекті з костюмними штанами, але й як універсальний верхній одяг, який чудово поєднується з сукнями, спідницями, шортами. Тандем блейзера та джинсів став улюбленим поєднанням багатьох модниць.

У 2021 році фасони блейзерів схиляються до класики та елегантності. В моді спокійна колірна гама, втім для тих, хто люблять виділятися – дизайнери представили декілька фасонів неонових кольорів, які точно допоможуть вам виглядати незабутньо.

Дизайнери, які показали свої колекції на минулих Тижнях моди в Мілані, Парижі, Лондоні і Нью-Йорку, задали відразу кілька трендів: піджак може бути асиметричним, але обов'язково вільним, з гіперболізованими плечима, вкорочений та приталений.

Щоб не розгубитись у різноманітті цього елементу гардероба та обрати справді достойний варіант, школа стилю рекомендує звернути увагу на актуальні силуети у 2021 році.

Приталений

"Модель, від якої всі ще недавно відмовлялись, знову набирає популярності. Комбінуємо як із джинсами кльош, так і з романтичними сукнями", – йдеться у дописі.



Стильні блейзери 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Кроп-модель

Кроп-моделі блейзерів можуть сміливо одягати дівчата, які хочуть показати свій живіт та продемонструвати тонку талію. Найбільш вдало такий блейзер виглядатиме в поєднанні з поясними виробами на високій посадці.



Стильні блейзери 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Асиметричний

"З двоколірними рукавами, чи в техніці печворк, з незвичними застібками чи декоративними елементами – абсолютно усі ці моделі виглядатимуть цікаво та актуально. Також така модель стане вдалим акцентом навіть в гардеробах мінімалістів", – зазначають стилісти.



Стильні блейзери 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Прямого крою

Якщо ви вирішили придбати один піджак на всі випадки життя, то вам в нагоді стане одно- або двобортна модель прямого крою. Найбільш довговічний та базовий, а отже, комбінацій можна буде скласти десятки або й сотні.



Стильні блейзери 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

З гіперболізованими плечима

Цього сезону в тренді жакети з гіперболізованими плечима. Якщо ви хочете збалансувати об’ємний низ фігури або просто хочете створити чітку гіперболізовану лінію плечей, то зверніть увагу саме на цей силует.



Стильні блейзери 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio