Блейзери стануть чудовим завершенням образу в будь-яку пору року. Вони допоможуть створити модний аутфіт у стилі кежуал або стрітстайл. Жакети вийшли за межі ділового дрес-коду та міцно осіли в гардеробах модниць.

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Модниці носять блейзери не лише в комплекті з костюмними штанами, але й як універсальний верхній одяг, який чудово поєднується з сукнями, спідницями, шортами. Тандем блейзера та джинсів став улюбленим поєднанням багатьох модниць.

У 2021 році фасони блейзерів схиляються до класики та елегантності. В моді спокійна колірна гама, втім для тих, хто люблять виділятися – дизайнери представили декілька фасонів неонових кольорів, які точно допоможуть вам виглядати незабутньо.

Дизайнери, які показали свої колекції на минулих Тижнях моди в Мілані, Парижі, Лондоні і Нью-Йорку, задали відразу кілька трендів: піджак може бути асиметричним, але обов'язково вільним, з гіперболізованими плечима, вкорочений та приталений.

Щоб не розгубитись у різноманітті цього елементу гардероба та обрати справді достойний варіант, школа стилю рекомендує звернути увагу на актуальні силуети у 2021 році.

Приталений

"Модель, від якої всі ще недавно відмовлялись, знову набирає популярності. Комбінуємо як із джинсами кльош, так і з романтичними сукнями", – йдеться у дописі.



Стильні блейзери 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Кроп-модель

Кроп-моделі блейзерів можуть сміливо одягати дівчата, які хочуть показати свій живіт та продемонструвати тонку талію. Найбільш вдало такий блейзер виглядатиме в поєднанні з поясними виробами на високій посадці.



Стильні блейзери 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Асиметричний

"З двоколірними рукавами, чи в техніці печворк, з незвичними застібками чи декоративними елементами – абсолютно усі ці моделі виглядатимуть цікаво та актуально. Також така модель стане вдалим акцентом навіть в гардеробах мінімалістів", – зазначають стилісти.



Стильні блейзери 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Прямого крою

Якщо ви вирішили придбати один піджак на всі випадки життя, то вам в нагоді стане одно- або двобортна модель прямого крою. Найбільш довговічний та базовий, а отже, комбінацій можна буде скласти десятки або й сотні.



Стильні блейзери 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

З гіперболізованими плечима

Цього сезону в тренді жакети з гіперболізованими плечима. Якщо ви хочете збалансувати об’ємний низ фігури або просто хочете створити чітку гіперболізовану лінію плечей, то зверніть увагу саме на цей силует.



Стильні блейзери 2021 / Фото з інстаграму Pump Your Studio