Принт зебри – тренд 2021 року: стильний образ демонструє модель Ірина Шейк

Принт зебри неочікувано увірвався в гардероби модниць та зайняв трендову позицію. Зірка стрітстайлу Ірина Шейк нещодавно прогулювалася у туфлях у принт зебри, а вже під час нового виходу продемонструвала стильні штани, які забирають на себе всю увагу.

Відома супермодель часто потрапляє в об’єктиви папараці у Нью-Йорку. Перед об’єктивами фотокамер вона позувала у стильному вбранні.

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Знаменитість під час кожного світського виходу демонструє на собі трендові елементи гардеробу та останні модні новинки представлені дизайнерами.

Образ Ірини Шейк

Вирушаючи по справах Ірина Шейк одягнула чорний кроп-топ, який поєднала зі стильними штанами з анімалістичним принтом. Штани також оздоблені ультратрендовими розрізами з обох боків.

Образ зірка стрітстайлу доповнила класичним білим тренчем. В тон до тренчкоту Шейк підібрала улюблені білі черевики челсі з чорною підошвою.

Волосся модниця зав’язала в пучок та довершила образ срібним ланцюжком на шиї, сережками, сонцезахисними окулярами та чорною маленькою сумкою-багетом.



Стильний аутфіт Ірини Шейк / Getty Images



Стильний аутфіт Ірини Шейк / Getty Images