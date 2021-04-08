Весна завдяки вбранню буде по-особливому яскравою. Дизайнери у своїх колекціях представили багато яскравих кольорів: помаранчевий, жовтий, рожевий та фіолетовий. Також у колекціях досі простежувався веселковий візерунок tie-dye, який був популярних серед культури хіпі.

У колекціях сезону весна – літо 2021 з’явилися розслаблені сукні з барвистими розливами, варений денім, топи та сорочки з орнаментом у стилі шиборі та веселкові пляжні туніки.

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Уругвайський бренд Gabriela Hearst представили сукню-туніку, повністю розписану tie-dye принтом, яка гарно поєднається з трендовими плетеними сандалями. Osman показали самодостатню сукню з розмитими синіми візерунками, а в Acne Studios з’явився топ із зав’язками на талії.



Принт tie-dye в колекціях весна – літо 2021 / Vogue



Принт tie-dye в колекціях весна – літо 2021 / Vogue



Принт tie-dye в колекціях весна – літо 2021 / Vogue



Принт tie-dye в колекціях весна – літо 2021 / Vogue

Tom Ford продемонстрували серію пляжних тунік у всіляких відтінках – від насиченої фуксії до кольору літньої трави.

Окрім яскравих принтів, бренди представили цього сезону пастельні варіанти. Sportmax показали боді з сіро-лаймовими розливами, а Christian Dior зробили ставку на жакети з деніму біло-блакитної палітри.



Принт tie-dye в колекціях весна – літо 2021 / Vogue



Принт tie-dye в колекціях весна – літо 2021 / Vogue