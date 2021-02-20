Прикраси, які ніколи не вийдуть з моди: цікава добірка

Класична біла блузка, чорний жакет, джинси, спідниця-олівець та чорне маленьке плаття – речі, які ніколи не вийдуть з моди. Саме це вбрання є основою базового гардероба. Варто зауважити, що такий перелік є і серед прикрас, які здатні додавати родзинки навіть простому аутфіту.

Лаконічна класика – це саме ті аксесуари, які будуть актуальними завжди. До головних рис, які характерні базовим аксесуарам відносять – мінімум декору та стриманий відтінок. Зробивши ставку на базових аксесуарах, ви отримаєте запас різнофактурних виробів, які зможуть доповнити будь-який образ.

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Прикраси, які ніколи не вийдуть з моди

Геометрія

Обираючи геометричні прикраси, слідкуйте за тим, щоб вони не повторювали форму вашого обличчя.



Прикраси, які завжди будуть актуальними / Фото з Pinterest

Камені

Прикраси з каменями не втрачають своєї актуальності. З моди не вийдуть не лише громіздкі камені, але й лаконічні та елегантні.



Прикраси, які завжди будуть актуальними / Фото з Pinterest



Прикраси, які завжди будуть актуальними / Фото з Pinterest

Мінімалізм

Мінімалістичні прикраси незалежно від тенденцій завжди ідеально впишуться у будь-який образ.



Прикраси, які завжди будуть актуальними / Фото з Pinterest



Прикраси, які завжди будуть актуальними / Фото з Pinterest

Тонкий ланцюжок

Тоненькі ланцюжки з камінчиком чи без, найкраще підходять дівчатам з витонченими рисами обличчя.



Прикраси, які завжди будуть актуальними / Фото з Pinterest

Вузлики

Вузлики залишаються актуальними завжди. Аксесуари з вузликами модні і у вигляді сережок, і у вигляді браслетів, кілець, чи кулонів.



Прикраси, які завжди будуть актуальними / Фото з Pinterest

Діаманти

Сережки з маленькими діамантами, чи будь-якими іншими коштовними каменями ніколи не втратять своєї актуальності.



Прикраси, які завжди будуть актуальними / Фото з Pinterest

Доріжки з каменів

Кільця та сережки у вигляді доріжок з каменями, не лише не втрачають своєї актуальності, але й користуються зараз неабиякою популярністю.



Прикраси, які завжди будуть актуальними / Фото з Pinterest

Логотипи

Логотипи світових брендів завжди будуть в моді, адже такі провідні Будинки моди як Chanel, Dolce & Gabbana, чи Saint Laurent завжди випускатимуть прикраси з логотипом свого бренду.



Прикраси, які завжди будуть актуальними / Фото з Pinterest