Причіпні комірці – тренд 2021 року: стильні приклади

Фактурний причепний комірець починає завойовувати симпатії багатьох модниць. Акцент на комірці додає образу романтичності та ніжності, навіть якщо міксувати його з брутальними черевиками на тракторній підошві.

Шкільний комір, який ще називають "комірцем Пітера Пена" в новому сезоні вчергове повернеться в гардероби модниць. Цей вінтажний елемент можна прослідкувати у новій стилізації.

Зверніть увагу Fashion-натхнення: 9 весняних образів Леоні Ганне, які ви захочете повторити

Широкий, подовжений, з гострими кутами, або заокруглений, часто білосніжний, мережевний та з вишивкою – саме такі причіпні комірці вже здобувають широку популярність в мережі. Стилісти та streetstyle-зірки активно приміряють цей елемент гардеробу в своїх образах.

Комірці підкреслюють жіночність і роблять образ цікавішим. Ця деталь вписується в будь-який стиль, тож підійде для ділового вбрання, для романтичного побачення, для школярки та дорослої жінки.

Комір може прикрасити однотонне плаття і сукню в кольоровий принт. Білий комір завжди стане одним з найкращих прикрас будь-якого наряду. До такого образу вже не потрібне жодне декоративне доповнення.

Стильні комірці – тренд 2021 року



Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest



Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest