Причіпні комірці – тренд 2021 року: стильні приклади
Фактурний причепний комірець починає завойовувати симпатії багатьох модниць. Акцент на комірці додає образу романтичності та ніжності, навіть якщо міксувати його з брутальними черевиками на тракторній підошві.
Шкільний комір, який ще називають "комірцем Пітера Пена" в новому сезоні вчергове повернеться в гардероби модниць. Цей вінтажний елемент можна прослідкувати у новій стилізації, пише 24 канал.
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Широкий, подовжений, з гострими кутами, або заокруглений, часто білосніжний, мережевний та з вишивкою – саме такі причіпні комірці вже здобувають широку популярність в мережі. Стилісти та streetstyle-зірки активно приміряють цей елемент гардеробу в своїх образах.
Вважається, що комірець – це весняно-літній аксесуар, однак це далеко не так, адже комірець актуальний і в холодну пору року. Його можна поєднувати зі стильними шерстяними кардиганами. Комірці чудово виглядають у комбінації з вільним светром, джинсами, шкіряними штанами.
Комірці підкреслюють жіночність і роблять образ цікавішим. Ця деталь вписується в будь-який стиль, тож підійде для ділового вбрання, для романтичного побачення, для школярки та дорослої жінки.
Комір може прикрасити однотонне плаття і сукню в кольоровий принт. Білий комір завжди стане одним з найкращих прикрас будь-якого наряду. До такого образу вже не потрібне жодне декоративне доповнення.
Стильні комірці – тренд 2021 року
Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest
Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest
Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest
Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest
Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest
Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest
Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest
Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest
Стильні варіанти носіння комірця / Фото з Pinterest
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