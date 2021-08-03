Ефектний вихід Келлі Гейл

Допрем'єрний показ бойовика відбувся у Лос-Анджелесі 2 серпня. Переглянути стрічку "Загін самогубців: Місія навиліт" прийшли не тільки зірки фільму, але й запрошені гості. Зокрема, перед камерами журналістів позували Марго Роббі, Сторм Рейд, Кейт Бекінсейл, Ріта Ора, Тайка Вайтіті, Джоел Кіннаман зі своєю нареченою Келлі Гейл.

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Поява моделі перед камерами могла стати не такою помітною, якби не її ефектна сукня. Для кінопрем'єри Келлі Гейл обрала приталене білосніжне вбрання, оздоблене камінням і пікантними розрізами. Свій образ знаменита красуня доповнила волоссям, зібраним у пучок, лаконічним макіяжем та прикрасами.

Перед камерами закохана пара не приховувала своїх почуттів: Келлі Гейл і Джоел Кіннаман залюбки обіймались і цілувались на червоній доріжці, привертаючи увагу всіх журналістів.

Насправді поява цієї зіркової пари на кінопрем'єрі була прогнозованою. Джоел Кіннаман зіграв у стрічці військового Ріка Флега. Відтак на прем'єрі бойовика "Загін самогубців: Місія навиліт" актор взяв участь не тільки у фотоколі, але й у пресконференції за участю всіх зірок проєкту.

"Загін самогубців: Місія навиліт": коротко про фільм

"Загін самогубців: Місія навиліт" – це продовження знаменитого бойовика. За сюжетом, найнебезпечніші лиходії світу відбувають покарання у в'язниці з найвищим рівнем смертності. Тому зловмисники готові на все, щоб покинути тюрму. Нова місія не змусила їх чекати: Бладспорт, Миротворець, Капітан Бумеранг, Савант, Кінґ Шарк, Блекґард, Джавелін та улюблениця публіки Гарлі Квін об'єднуються в команду.

Завдання лиходіїв – прорватись на ворожий острів Корто Мальтезе і знешкодити загрозу для світу. Керує спецоперацією полковник Рік Флег, який є єдиною людиною, що знає, як вгамувати загін поганців. А що з цього вийде – глядачі побачать в кінотеатрах України з 5 серпня.

"Загін самогубців: Місія навиліт": дивіться відео трейлеру