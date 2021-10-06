Поєднання минулого і теперішнього: Louis Vuitton показав у Луврі нову колекцію одягу

5 жовтня у Парижі завершився Тиждень моди. В останній день Paris Fashion Week представив легендарний бренд Louis Vuitton показав розкішну колекцію одягу весна – літо 2022.

Показ нової колекції відбувся у Passage Richelieu в Луврі. Це єдиний Модний будинок, якому дозволено показувати сезонні колекції в одному з найбільших музеїв світу.

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Креативний директор бренду Ніколя Жеск’єр вже традиційно представив свою колекцію в останній Тиждень моди. За його словами, натхненням для створення одягу став час, який тісно переплітається з модою.

До 200-річчя бренду він майстерно поєднав референси із додаванням несподіваних елементів для створення чогось незвичайного.

Місце проведення шоу вибрали невипадково. Відомо, що саме тут засновник марки Луї Віттон зустрічався з імператрицею Євгенією, для якої він ексклюзивно виробляв валізи.

Колекція сезону весна – літо 2022 контрастувала з сучасними та застарілими елементами гардероба. У кожному наряді були представлені елементи майбутнього й минулого: спідниці в поєднанні із сучасними блузками й блискучі атласні черевики на шнурівці з відкритими шкарпетками. Різні тканини й текстури в образі робили кожен з них унікальним.

Особливу увагу приділено комфортним образам з деніму та принту polka dot, який послужив основою для сумок і взуття. Прикрашали аутівти моделей головні убори з бісеру та сонцезахисні окуляри у стилі модерн. Довершували аутфіт тканинні та шкіряні босоніжки з відкритим носком. Ключовою в колекції стала багатошаровість. Ніколя Жеск’єр використав силуети й кольори для створення динамічного образу.



Нова колекція Louis Vuitton весна – літо 2021 / Фото з Vogue



Нова колекція Louis Vuitton весна – літо 2021 / Фото з Vogue



Нова колекція Louis Vuitton весна – літо 2021 / Фото з Vogue



Нова колекція Louis Vuitton весна – літо 2021 / Фото з Vogue



Нова колекція Louis Vuitton весна – літо 2021 / Фото з Vogue



Нова колекція Louis Vuitton весна – літо 2021 / Фото з Vogue



Нова колекція Louis Vuitton весна – літо 2021 / Фото з Vogue



Нова колекція Louis Vuitton весна – літо 2021 / Фото з Vogue