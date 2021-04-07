Зірка білизняного бренду Кендіс Сванепул вразила мережу відвертими світлинами. Модель оголилась на обкладинці глянцю Madame Figaro та знялася у відвертій фотосесії без білизни.

На обкладинці квітневого номера Кендіс постала повністю оголеною. Фотосесія відбувалася на Багамах, тож ідеальним тлом слугувала кришталево чиста вода. Своє оголене тіло вона прикрила руками та ногами, проникливо дивлячись у камеру.

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Автором знімків став американський фешн-фотограф Девід Ромер. Він не вперше знімає 32-річну модель в таких пікантних образах.

На опублікованих в мережі кадрах з фотосесії південноафриканська супермодель виглядає просто приголомшливо. Кендіс Сванепул є однією із найвідверітших дівчат у сучасному модельному бізнесі. Вона не соромиться оголюватися перед камерою, демонструючи усі принади свого розкішного тіла. Зірка знає, як завжди виглядати неперевершено та вміло хизується витонченою фігурою.

Знімаючись у фотосесії для французького глянцю Madame Figaro "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret повністю роздягнулася. Манекенниця топлес позувала у воді, а інтимні зони прикривала руками. Деякі кадри вийшли особливо еротичними, адже Девід Ромер зробив пікантні фото після того, як Сванепул занурилася в одязі без білизни у воду.

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Фотосесія відбувалася на заході сонця, тож оголені кадри вийшли особливо еротичними. На багатьох світлинах знаменитість звабливо дивиться в камеру і ніби манить прихильників до себе.

15-мільйонна аудиторія Кендіс вподобала нові кадри та написала їй безліч коментарів.

"У тебе бездоганна фігура";

"Ти занадто чарівна";

"Яка у вас гарна шкіра";

"Ти досконала у всьому";

"Не можу відвести від тебе очей".

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