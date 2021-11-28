Поради модного дизайнера: Андре Тан розповів, яких речей треба позбутися у своєму гардеробі

Знаменитий український модельєр та fashion-експерт Андре Тан поділився зі своїми підписниками корисними порадами щодо стилю. Він розповів, яких речей в гардеробі краще уникнути, аби не створити старомодний аутфіт.

Порадами Андре Тана користуються тисячі українських модниць та зірок шоу-бізнесу. Традиційно на своїй інстаграм-сторінці дизайнер ділиться своїми фешн-переконаннями.

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Дизайнер навів 5 критерії за якими треба терміново позбутися речей в гардеробі, які можуть легко зіпсувати ваш образ.

"Ще знадобиться"

"Річ вже 100% відслужила своє, але вам її шкода викинути через спогади, пов'язані з нею? Навіть не замислюйтесь! Жаль вам має бути себе, якщо вас у цьому хтось побачить на вулиці", – зазначив дизайнер.



Клон у шафі

Дизайнер каже, що в гардеробі є місце кільком базовим речам на кшталт кількох білих футболок та двох пар чорних штанів. Але якщо це, наприклад, чотири сукні однакового фасону з однотипним малюнком, то варто залишити лише одну річ, а від інших відмовитися.



Андре Тан дав модні поради щодо одягу / Фото з інстаграму дизайнера

Річ колишньої слави

"Якщо ви купили в ажіотажі річ із дизайнерської колекції роки 2-3 тому і одягнули її всього кілька разів, то будьте певні: її час минув. По-перше, це вже не модно, а по-друге, вам, швидше за все, не буде з чим її носити", – аргументував Андре Тан.



"Ще один раз схожу за молоком"

Андре Тан каже, що нічого тримати потерте і погане взуття. Навіть, якщо ви його залишили для звичайних походів у магазин, краще купіть собі гідне взуття, у якому вам не буде соромно, адже на старе взуття всі звертатимуть увагу, а воно одразу псує весь ваш образ.

Практична, але нецікава

"Припустимо, у вас є якась дуже практична річ, яка підходить під половину гардеробу, але зовсім не приносить вам радості. Вона неяскрава, нецікава і взагалі ніяка. Розлучайтеся з нею! Краще сходіть зайвий раз на шопінг і купіть щось таке ж практичне, але у вашому стилі", – заявив дизайнер.