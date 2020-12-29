На 99-му році життя помер легендарний кутюр'є, один з першовідкривачів стилю "унісекс" П'єр Карден. Не стало французького модельєра у вівторок, 29 грудня. Чим запам’ятався знаменитий дизайнер – читайте у матеріалі.

П'єр Карден – один з найбільш знаменитих особистостей в історії високої моди. Модельєр прославився своїм захопленням абстрактним дизайном. З легкої руки кутюр'є у світ моди стрімко увірвався авангард. Він один з тих людей, які перетворили створення одягу в мистецтво, повідомляє 24 канал.

До теми Помер модельєр П'єр Карден

Дитинство П'єра Кардена

Народився П'єр Карден 7 липня 1922 року неподалік від Венеції в італійському місті Тревізо. У 3-річному віці сім’я Кардена переїжджає з Італії до Франції.

Свою кар'єру юний П'єр почав у 14-річному віці. Хлопець відправився працювати до кравця на посаду підмайстра. Саме там він почав осягати всі таємниці та нюанси швейного мистецтва. Працюючи підмайстром, він навчився розбиратися, які бувають тканини, а також вивчив технології крою.

Коли почалася Друга світова війна, молодий Карден пішов працювати в Червоний хрест. Разом з цим він займався пошиттям жіночих костюмів на одній з фабрик.

Згодом він переїхав до Парижа. Свою дизайнерську кар’єру маестро розпочав, як театральний художник.

У 1946 році, коли йому було 24 роки, він зайняв місце провідного дизайнера всесвітньо відомого Модного будинку Dior. Дуже швидко його роботи знаходять свого покупця, а ім'я таланту стає відомим. У тому ж році він створив костюми для стрічки Жана Кокто "Красуня і чудовисько".

Працював під чужим керівництвом П'єр не довго. І вже в 50-х роках створив свою власну студію, яка і стала початком появи нового бренду, що користується популярністю і дотепер.

Бренд Pierre Cardin

У 1950 році з'являється марка Pierre Cardin. Перше ательє дизайнера розташовувалося на маленькій вуличці в першому окрузі Парижа, між Великими бульварами і вулицею Сент-Оноре.

Перші роки дизайнер займався виключно шляхом створення костюмів для театру, але вже згодом у 1953 році, він представив свою першу жіночу колекцію.



Перша колекція П'єра Кардена / The Blue Print

Для створення костюмів Карден почав використовувати незвичні синтетичні матеріали, а в якості освітлення на своїх показах використовував місячне світло. Всього через рік ім'я Кардена стали впізнавати по всьому світу.



П'єр Карден зі своєю колекцією одягу на моделях / The Blue Print

Перша чоловіча колекція

Через три роки, закріпивши свою репутацію, він зважився на сміливий хід і взявся за чоловічий одяг, хоча в ті часи мода вважалася прерогативою жінок. Дизайнер відкрив магазин під назвою "Adam". Карден став одним з перших дизайнерів, хто запропонував чоловікам одяг всіх кольорів веселки.



Знамениті костюми П'єра Кардена без коміра / The Blue Print

Після нововведень у чоловічу моду Карден пішов далі та запропонував молодим жінкам носити короткі трапецієподібні сарафани, легінси, а високі лакові чоботи-панчохи на платформі поєднувати з міні та водолазкою.

Маестро одягав прекрасних жінок планети: Бріджит Бардо, Софі Лорен, Джекі Кеннеді, Марлен Дітріх, Бьянку Джаггер і Жанну Моро, яка часто фотографувалася у його "космічних" сукнях.

Одним з успіхів цього чудового стиліста стало те, що він першим влаштував показ просто в магазині, а не на престижному подіумі. Це викликало суспільний скандал. Майбутню знаменитість виключили зі складу профспілки за спробу збезчестити професію кутюр’є.

За декілька років Карден запустив дитячу лінію, відкрив кілька нових магазинів, провів власну виставку. До середини 80-х Карден вперше проводить свої покази в Пекіні і Шанхаї та відзначає 30-річчя творчої діяльності масштабною виставкою в нью-йоркському Метрополітен-музеї, а також відкриває нові магазини і представництва по всьому світу.

Особливості бренду Pierre Cardin

У своїй творчості Карден дотримувався геометричного стилю. Він любив кола, квадрати та спіралі. Своїх моделей маестро любив одягати у витончені широкі пальта, довгі вільні плащі. Особливу роль у його колекціях відігравали тканини. Модельєр надавав перевагу трикотажу, шифону й вінілу. Колись критики називали Кардена "бароном шовку" за пристрасть до цього вишуканого матеріалу.



Знамениті сукні модельєра

Для останніх колекцій він знайшов нову оригінальну тканину, що зовні нагадує лакований каучук. Вона легка, водовідштовхувальна й, крім того, переливається всіма кольорами. Карден завжди віддавав перевагу яскравим та чистим кольорам.

Особисте життя П'єра Кардена

Любов’ю всього життя П'єра Кардена стала акторка Жанна Моро. Їх познайомила відома дизайнерка Коко Шанель. Разом пара пробула не довго, всього лише чотири роки. Увесь цей час вони хотіли дітей, однак Моро не могла народити Кардену, тож розлучившись, вони залишилися друзями. Пізніше обидвоє згадували про час проведений разом, як один з найщасливіших періодів. Вони багато подорожували удвох та об’їздили пів світу.



Жанна Моро і П'єр Карден / 24smi.org

Захоплення П'єра Кардена

Безумовно, мода – це велика любов дизайнера. Втім у його житті було ще багато інших зацікавлень. Карден запатентував понад 500 дизайнерських винаходів не тільки в області моделювання одягу, а й в архітектурі, на транспорті, у сфері реклами.



П'єр Карден в останні роки життя / Inwestory News

Він залишив свій слід в парфумерії, у розробці дизайну автомобіля Toyota Rav 4, випустив шампанське і дитячі іграшки, відкрив готель у Каліфорнії.

У 1981 році знаменитий кутюр’є придбав мережу ресторанів Maxim. Незабаром філії ресторану відкрилися в Лондоні, Пекіні та Нью-Йорку. У 2006 році П'єр Карден відкрив музей в Сент-Уане, в якому зібрав усі свої творіння.

Журнал Time назвав його "хитромудрим фанатиком", який примудрився написати своє ім’я буквально на всьому, «що можна прибити цвяхами, приклеїти, пришити, пригвинтити, прив’язати, розтиражувати».

У 2010 році знамените видавництво Assouline присвятило П'єру Кардену 200-сторінкову книгу "60 years of Innovation", в якій зібрані його найкращі роботи.



П'єр Карден і Жан Поль Готьє / Insider