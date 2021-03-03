Роботи і моделі на подіумі: показ нової колекції Dolce & Gabbana осінь – зима 2021/2022

Доменіко Дольче і Стефано Габбана показали свою нову колекцію осінь-зима 2021/2022 об’єднавшись з Instituto Italiano di Tecnologia. За словами дизайнерів, за допомогою технологій вони працюють над покращенням всього – від медицини до екології, тому їхнє об’єднання має першочергове значення у сучасному суспільстві.

Нова колекція бренду Dolce & Gabbana присвячена цифровій реальності, а в показі взяли участь багатофункціональні роботи-гуманоїди iCub, які презентували сумки.

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Італійський бренд славиться своїми фірмовими сексуальними силуетами 1990-х років, втім цього разу дизайнери переосмислили сексуальність на такий лад, якою її бачить сучасна молодь. Доменіко Дольче і Стефано Габбана продемонстрували вбрання орієнтоване на молоде покоління.

На подіум моделі вийшли у футуристичних дизайнах, яскравих кольорах, блискучих та металізованих структурах. Дизайнери впровадили віртуальне життя в реальний світ змішуючи вовну з пластиком та веганськими речами.

Своєю новою колекцією бренд закликає не забувати про цінності людської майстерності, адже якби не людський інтелект, роботів б не існувало, як і всього іншого, чим ми зараз активно користуємося.

Увесь колекційний одяг, прикраси та аксесуари були збільшені в розмірах. Моделі носили величезні пуховики з кольоровим леопардовим принтом, футуристичні сукні з гострими плечима, провокаційне міні з пластиковими чобітьми.

Колекція Dolce & Gabbana осінь – зима 2021/2022



Колекція Dolce & Gabbana осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Dolce & Gabbana осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Dolce & Gabbana осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Dolce & Gabbana осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Dolce & Gabbana осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Dolce & Gabbana осінь – зима 2021/2022 / Vogue