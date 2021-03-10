У зв’язку з пандемією коронавірусу кожен бренд одягу має можливість виокремитися та запам’ятатися усім своїми модними шоу. Не обійшов стороною вражаючі покази бренд Miu Miu, презентувавши осінньо-зимову колекцію 2021/2022 в Альпах.

В оточенні зимових гір моделі ходили у стьобаних лижних костюмах, високих хутряних чоботах, шапках-балаклавах, вовняних гетрах, хутряних рукавичках та шубах в стилі 90-х років.

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У новій колекції креативна директорка бренду Міучча Прада поєднала непоєднувані елементи одягу.

Дизайнерка додала в осінньо-зимову колекцію чимало цукеркових кольорів. Моделі дефілювали у пуховику кольору жувальної гумки, у спідниці персикового кольору, у лавандових комбінезонах та балаклавах жовтого, рожевого й трав’янистого кольорів.

Міучча Прада поєднала спортивні речі з ніжними та делікатним вбранням. М’які бра моделі одягнули в парі з будуарними сукнями та об’ємними рукавицями, аутфіт якого доповнили гірські чоботи зі штучного хутра. Шовкові сукні поєдналися із шипами на шлейках.

Особливого шарму додавало не лише денне сонце, що виблискувало на засніжених схилах, але й неймовірний захід сонця з оранжевими хмарами та розпалене багаття у нічному лісі, навколо якого дефілювали моделі.

Показ колекції Miu Miu осінь – зима 2021/2022



Колекція Miu Miu осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Miu Miu осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Miu Miu осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Miu Miu осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Miu Miu осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Miu Miu осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Miu Miu осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Miu Miu осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Miu Miu осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Колекція Miu Miu осінь – зима 2021/2022 / Vogue

Модний показ колекції Miu Miu осінь – зима 2021/2022 в Альпах: дивіться відео