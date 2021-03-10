Нову осінньо-зимову колекцію Chanel представили у вигляді фільму. Шоу сезону осінь-зима 2021/2022 креативний директор модного будинку Віржині Віар присвятила затишку й відчуттю захищеності.

Колекція побудована на контрасті між естетикою паризького шику 1970-х та речами для зимових канікул на лижному курорті.

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У фільмі показані кадри з клубу Castel у чорно-білих тонах. Моделі переходили з однієї кімнати в іншу, спускалися по гвинтових сходах, самостійно переодягалися та самі робили собі макіяж.

За словами Віржині Віар, їй хотілося створити домашню атмосферу, під час якої дівчата влаштовують модні покази та самі собі роблять макіяж.

Карл Лагерфельд розповідав мені про часи, коли моделі самі робили собі макіяж і вдягалися перед показом,

– зазначила креативна директорка.

Колекція складається з довгих твідових пальт та чобіт зі штучного хутра і овчини, суконь з прозорих тканин. Жакети зі спідницями одягнені в парі з легінсами та шапками біні, що прикрашені надписом Chanel.

У колекцію увійшли стьобані штани та комбінезони, пухнасті жилети, кардигани та босоніжки з вишуканими бантиками. Серед аксесуарів сяяли браслети, сережки, намисто і навіть пляшки для води, які Віар в цьому сезоні вирішила перетворити в кольє.

Наприкінці відеоролику моделі вийшли з Castel на Rue Princesse, обнялися, аплодували один одному і разом з Віржіні Віар пішли гуляти вулицями міста.

Показ Chanel осінь – зима 2021/2022



Показ Chanel осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Показ Chanel осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Показ Chanel осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Показ Chanel осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Показ Chanel осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Показ Chanel осінь – зима 2021/2022 / Vogue



Показ Chanel осінь – зима 2021/2022 / Vogue

Модний показ Chanel осінь – зима 2021/2022: дивіться відео