Плаття з комірцем – тренд літа: надихаємося стильними виробами для прогулянок

Плаття з комірцем вважається найромантичнішим мікротрендом цього сезону. Легкі, жіночні та елегантні сукні ідеально підходять для літніх прогулянок.

Фактурний причіпний комірець завоював симпатію багатьох модниць на початку року. Тоді модниці одягали його під романтичні блузи. Акцент на комірці додавав аутфіту ніжності, навіть якщо його одягали в парі з брутальними чобітьми. В теплу пору року дизайнери запропонували носити причепні комірці з платтями.

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Причіпний комірець з’явився на початку ХХ століття завдяки бродвейській постановці з актрисою Мод Адамс в головній ролі. Він став невід'ємною частиною образу вічно молодого Пітера Пена.

Гармонійне поєднання сукні прямого крою будь-якої довжини зі шкільним комірцем, який може бути широким, подовженим, з гострими кутами, заокругленим, білосніжним, мережевним та з вишивкою – справжній "еліксир молодості".

Комірець магічним чином робить образ милим та ніжним, повертаючи нашу пам’ять в шкільний час, саме тому він так подобається багатьом модницям.

Культовими виглядають мініатюрні чорні сукні з білим комірцем. Така класика дуже багатогранна: з одного боку, суворим силуетом і поєднанням кольорів вона нагадує шкільну форму, з іншого – стиль французького Провансу.

У такому вбранні можна відправитися, наприклад, на роботу: він ідеально підходить для офісу, втілюючи в собі комфорт, жіночність і діловий стиль.

Надзвичайно стильно виглядають ультрамодні квіткові сукні з білим мережевним комірцем. Такий виріб чудово впишеться в гардероб прихильниць вінтажного стилю

Носити такі сукні можна з сандалями на плоскому ходу, босоніжками та кросівками. Найкращими аксесуарами для суконь з причіпними комірцями цього літа стануть невеликі сумки крос-боді на тонкому ремінці, солом'яні капелюхи або банти для волосся.