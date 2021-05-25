Фактурний причіпний комірець завоював симпатію багатьох модниць на початку року. Тоді модниці одягали його під романтичні блузи. Акцент на комірці додавав аутфіту ніжності, навіть якщо його одягали в парі з брутальними чобітьми. В теплу пору року дизайнери запропонували носити причепні комірці з платтями.

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Причіпний комірець з’явився на початку ХХ століття завдяки бродвейській постановці з актрисою Мод Адамс в головній ролі. Він став невід'ємною частиною образу вічно молодого Пітера Пена.

Гармонійне поєднання сукні прямого крою будь-якої довжини зі шкільним комірцем, який може бути широким, подовженим, з гострими кутами, заокругленим, білосніжним, мережевним та з вишивкою – справжній "еліксир молодості".

Комірець магічним чином робить образ милим та ніжним, повертаючи нашу пам’ять в шкільний час, саме тому він так подобається багатьом модницям.

Культовими виглядають мініатюрні чорні сукні з білим комірцем. Така класика дуже багатогранна: з одного боку, суворим силуетом і поєднанням кольорів вона нагадує шкільну форму, з іншого – стиль французького Провансу.

У такому вбранні можна відправитися, наприклад, на роботу: він ідеально підходить для офісу, втілюючи в собі комфорт, жіночність і діловий стиль.

Надзвичайно стильно виглядають ультрамодні квіткові сукні з білим мережевним комірцем. Такий виріб чудово впишеться в гардероб прихильниць вінтажного стилю

Носити такі сукні можна з сандалями на плоскому ходу, босоніжками та кросівками. Найкращими аксесуарами для суконь з причіпними комірцями цього літа стануть невеликі сумки крос-боді на тонкому ремінці, солом'яні капелюхи або банти для волосся.